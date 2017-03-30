Держсекретар США прибув до Туреччини, щоб посилити співпрацю в межах НАТО

Державний секретар США Рекс Тіллерсон прибув до Туреччини для переговорів, які мають на меті посилення взаємодії із країною-союзником у межах НАТО. Також обговорюватиметься протистояння екстремістському угрупованню «Ісламська держава» в Іраку та Сирії, наголошує Держдепартамент США в мережі мікроблогів Twitter та на офіційному сайті.

Анкара наполягає на посиленні спільної з військовими США кампанії зі встановлення контролю над останньою фортецею угруповання «Ісламська держава» в Сирії – містом Ракка. Водночас Туреччина прагне виключення з цих військових операцій підтримуваних Сполученими Штатами курдських збройних груп, які в Анкарі називають «терористами».

Також темою для обговорення може стати запит Туреччини до США з метою видачі ісламського клірика Фетхуллаха Ґюлена. Влада в Анкарі вважає його причетним до організації невдалої спроби перевороту влітку 2016 року. Сам Ґюлен заперечує звинувачення.