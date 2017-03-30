МВФ розгляне виділення Україні чергового траншу 3 квітня – представник фонду

Рада директорів Міжнародного валютного фонду планує розглянути виділення Україні наступного траншу за програмою розширеного фінансування 3 квітня. Про це повідомили в київському представництві фонду, інформують українські інформагенції.

«Розгляд радою виконавчих директорів МВФ третього перегляду програми України в рамках механізму розширеного фінансування – разом із результатами консультацій 2016 року зі статті IV угод МВФ – заплановано на 3 квітня 2017 року», – повідомив постійний представник МВФ в Україні Жером Ваше.

Завершення третього перегляду дозволить Україні отримати транш обсягом близько 1 мільярда доларів.

На офіційному сайті МВФ питання виділення Україні наступного траншу досі відсутнє в плані роботи Ради директорів, розписаному до 7 квітня.

У Міжнародному валютному фонді минулого тижня висловили сподівання, що нову дату засідання Ради директорів, що має розглянути надання Україні чергового траншу позики, оголосять найближчим часом.

Перед 20 березня з’ясувалося, що запланований на цей день розгляд питання про новий транш позики для України, що планувався в сумі 1 мільярда доларів, на засіданні Ради директорів МВФ зник із порядку денного.

У Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

Президент України Петро Порошенко заявив, що Міжнародний валютний фонд відтермінував питання про черговий транш кредиту для України через «наслідки блокади» на Донбасі. Національний банк України оновив макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО на позачерговому засіданні комітету НБУ з монетарної політики, щоб передати оновлені макропрогнози МВФ.