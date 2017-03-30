Ремонтники ще не виявили місце пошкодження ЛЕП під Авдіївкою

Бригади ремонтників, які мають полагодити лінію електропередач під Авдіївкою, ще не виявили, де сталося пошкодження. Про це повідомляє у Twitter міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

«Заявку на проведення ремонтних робіт на лінії електропередач подано до СЦКК (Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню – ред.). Бригади чекають узгодження. Місце ушкодження поки не встановлено», – ідеться в повідомленні.

Раніше з посиланням на комунальне підприємство «Вода Донбасу», яке постачає воду по обидва боки лінії розмежування, міністерство вказувало: станом на 8:00 Донецька фільтрувальна станція знеструмлена, персонал та обладнання не постраждали, критичних ушкоджень інфраструктури за ніч немає.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в мінометному обстрілі, внаслідок якого ввечері 29 березня була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Штаб української воєнної операції на Донбасі у середу ввечері також інформував, що місто Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання. «За попередніми даними, відбулося пошкодження лінії електропередач «Макіївка-2», – ішлося в повідомленні.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів контрольована українською владою Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло-, водо- та електропостачання.