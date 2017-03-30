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30 Березень 2017, Київ 12:05
Новини | Події

Ремонтники ще не виявили місце пошкодження ЛЕП під Авдіївкою

Внаслідок знеструмлення знову залишилася без електропостачання Донецька фільтрувальна станція, яка постачає воду по обидва боки від лінії розмежування

Внаслідок знеструмлення знову залишилася без електропостачання Донецька фільтрувальна станція, яка постачає воду по обидва боки від лінії розмежування

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Бригади ремонтників, які мають полагодити лінію електропередач під Авдіївкою, ще не виявили, де сталося пошкодження. Про це повідомляє у Twitter міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

«Заявку на проведення ремонтних робіт на лінії електропередач подано до СЦКК (Спільного центру контролю та координації режиму припинення вогню – ред.). Бригади чекають узгодження. Місце ушкодження поки не встановлено», – ідеться в повідомленні.

Раніше з посиланням на комунальне підприємство «Вода Донбасу», яке постачає воду по обидва боки лінії розмежування, міністерство вказувало: станом на 8:00 Донецька фільтрувальна станція знеструмлена, персонал та обладнання не постраждали, критичних ушкоджень інфраструктури за ніч немає.

В угрупованні «ДНР» звинувачують Збройні сили України в мінометному обстрілі, внаслідок якого ввечері 29 березня була знеструмлена Донецька фільтрувальна станція. Штаб української воєнної операції на Донбасі у середу ввечері також інформував, що місто Авдіївка Донецької області в черговий раз залишилося без електропостачання. «За попередніми даними, відбулося пошкодження лінії електропередач «Макіївка-2», – ішлося в повідомленні.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів контрольована українською владою Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло-, водо- та електропостачання.

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