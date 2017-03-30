Посол ЄС: кілька людей перетворюють Україну на банкомат

Голова Представництва Європейського союзу в Україні Юґ Мінґареллі розкритикував корупцію в Україні.

«Кілька людей перетворюють вашу країну на банкомат», – цитує Мінґареллі прес-служба Представництва ЄС.

Водночас, як йдеться в повідомленні, під час зустрічі зі студентами у Львові 29 березня посол ЄС похвалив людський потенціал України.

Раніше цього місяця Мінґареллі заявляв, що для ефективної боротьби з корупцією в Україні необхідні спеціалізовані антикорупційні суди.

А перед цим на необхідності запуску в Україні антикорупційних судів заявили у посольстві США в Україні.