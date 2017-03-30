Щонайменше 13 людей загинули у США в ДТП з участю церковного мікроавтобуса

Щонайменше 13 людей загинули в американському штаті Техас у дорожньо-транспортній пригоді. За даними місцевої влади, лобове зіткнення церковного мікроавтобуса й пікапа сталося опівдні 29 березня на відстані близько 75 миль на захід від міста Сан-Антоніо.

У мікроавтобусі загинули 13 із 14 людей, ще один пасажир був тяжко травмований. Водій пікапа-вантажівки, у якого в салоні не було жодного пасажира, був госпіталізований у стабільному стані.

Пасажири мікроавтобуса належали до керівництва Першої баптистської церкви у Нью-Браунфелсі, штат Техас.

Губернатор Техасу Ґреґ Ебботт сказав, що він і його дружина висловили глибокі співчуття жертвам ДТП та їхнім родинам.