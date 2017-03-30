Ситуація на сході України – серед тем засідання Ради Росія-НАТО в Брюсселі

Посли країн-членів НАТО і Росії зібралися у штаб-квартирі альянсу в Брюсселі на перше засідання Ради Росія-НАТО в 2017 році.

Як очікують, переговори 30 березня зосереджуватимуться на конфлікті на сході України, ситуації з безпекою в Афганістані, а також на шляхах зменшення військових ризиків в Європі.

Як заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олексій Мешков, якого цитує російська державна новинна агенція ТАСС, Москва планує обговорити «військову розбудову НАТО вздовж кордонів Росії».

Минулого року відбулося три таких засідання. Нинішня зустріч відбувається за день до зустрічі міністрів закордонних справ альянсу.

Після російської анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, НАТО обмежило військові зв’язки з Москвою, але не припинило політичні. Під час засідань Ради Росія-НАТО сторони так і не досягли прогресу.