Порошенко висловив Орбану занепокоєння заявами урядовців Угорщини про створення автономій

Президент України Петро Порошенко на Мальті провів зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє 30 березня офіційний сайт глави української держави.

«Президент України висловив занепокоєння заявами угорських урядовців про створення окремих територіальних автономій», – йдеться у повідомленні.

Також сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин і відзначили важливість активізації двостороннього політичного діалогу на найвищому рівні, інформує сайт президента України.

22 березня міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини з приводу закликів віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах. У МЗС закликали Угорщину протистояти спробам використання питання забезпечення прав нацменшин для нагнітання атмосфери недовіри і нерозуміння, як це вже неодноразово було зроблено російським агресором.

Президент України на Мальті бере участь у конгресі Європейської народної партії. Під час виступу на цьому форумі Петро Порошенко заявив, що Кремль намагається розділити Європу. Український лідер висловив переконання, що найближчі 10 років для ЄС і України будуть визначальними.