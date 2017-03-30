Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
30 Березень 2017, Київ 12:01
Новини | Політика

Порошенко висловив Орбану занепокоєння заявами урядовців Угорщини про створення автономій

Прапори України та Угорщини, ілюстративне фото

Прапори України та Угорщини, ілюстративне фото

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко на Мальті провів зустріч з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє 30 березня офіційний сайт глави української держави.

«Президент України висловив занепокоєння заявами угорських урядовців про створення окремих територіальних автономій», – йдеться у повідомленні.

Також сторони обмінялися думками з актуальних питань двосторонніх взаємин і відзначили важливість активізації двостороннього політичного діалогу на найвищому рівні, інформує сайт президента України.

22 березня міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини з приводу закликів віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах. У МЗС закликали Угорщину протистояти спробам використання питання забезпечення прав нацменшин для нагнітання атмосфери недовіри і нерозуміння, як це вже неодноразово було зроблено російським агресором.

Президент України на Мальті бере участь у конгресі Європейської народної партії. Під час виступу на цьому форумі Петро Порошенко заявив, що Кремль намагається розділити Європу. Український лідер висловив переконання, що найближчі 10 років для ЄС і України будуть визначальними.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG