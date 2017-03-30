Федеральний суддя Гаваїв продовжив заборону, що блокує указ Трампа

Федеральний суддя в американському штаті Гаваї продовжив заборону, що блокує розпорядження президента США Дональда Трампа про імміграцію. Суддя Деррік Вотсон 29 березня оголосив про своє рішення, що продовжує тимчасове припинення указу Трампа доти, поки в суді не буде розглянутий позов штату Гаваї проти рішення Трампа.

Постанова президента США була спрямована на те, щоб тимчасово заборонити в’їзд до Сполучених Штатів мандрівникам із шести переважно мусульманських країн: Сомалі, Ірану, Сирії, Судану, Лівії та Ємену. Документ мав почати діяти з 16 березня.

Трамп підписав переглянуту заборону 6 березня після того, як його січневий виконавчий указ був скасований федеральним суддею. Президент США заявив, що обмеження на поїздки необхідні, щоб запобігти в’їзду до країни потенційних терористів. Гаваї не погодилися з указом, заявивши, що він дискримінує мусульман і шкодить туризму.

Вотсон погодився з позовом Гаваїв, ухваливши 15 березня, що виявив велику ймовірність «непоправних збитків» для штату в разі, якщо указ вступить в силу.