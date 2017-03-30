АП: Порошенко і президент ЄНП скоординували шляхи посилення тиску на Росію

Президент України Петро Порошенко на зустріч із президентом Європейської народної партії (ЄНП) Джозефом Долем 30 березня обговорив шляхи посилення міжнародного тиску на Росію через її дії з дестабілізації ситуації на Донбасі, повідомляє прес-служба голови держави.

За повідомленням, зустріч відбулася в рамках участі Порошенка в конгресі ЄНП на Мальті.

«Президент Європейської народної партії підтвердив незмінність підтримки України і збереження санкцій проти Росії до моменту відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим», – йдеться в повідомленні.

Під час зустрічі йшлося і про перспективи завершення ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС, а також запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.

Рада Європейського союзу 13 березня продовжила ще на півроку обмежувальні заходи, впроваджені Євросоюзом через порушення або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Вони діятимуть до 15 вересня 2017 року.

Ці санкції включають заморожування активів і заборону на в’їзд до ЄС 150 особам і 37 організаціям.

Ці обмежувальні заходи були впроваджені у березні 2014 року і востаннє продовжені у вересні 2016 року, як реакція Європейського союзу на кризу в Україні. Вони включають з одного боку, економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, чинні до 31 липня 2017 року. З іншого боку, це обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, чинні до 23 червня 2017 року.

Санкції проти Росії запровадили і США.