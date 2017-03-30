Кожен другий хворий в Україні відмовляється від лікування через дорогі ліки – дослідження

Кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або відкладає його через брак коштів, свідчать результати дослідження, проведеного в рамках проекту USAID «(Без)коштовна медицина», що виконується благодійним фондом «Пацієнти України».

Як повідомили в USAID, головною проблемою 94% пацієнтів, які брали участь у фокус-групах, вважають саме дороговизну препаратів. При цьому 48% пацієнтів скаржаться на підробки і неякісні ліки. А відсоток тих, хто вдається до самолікування, сягає майже 70%.

«Цим дослідженням ми хотіли не лише продемонструвати проблеми українських пацієнтів, а й «озброїти даними» уряд України. Його результати призначені для інформування, використання при впровадженні реформ, спрямованих на вирішення проблем кожного окремого пацієнта і, таким чином, населення в цілому. Адже реформа системи охорони здоров’я є пріоритетною для України», – сказала директор регіональної місії USAID в Україні, Білорусі й Молдові Сьюзан К. Фрітц.

Крім того, автори дослідження заявляють, що українці не довіряють лікарям. Майже 40% учасників фокус-груп скаржилися на «непрофесійність медперсоналу», «некомпетентність і байдужість лікарів» і «корупцію в лікарнях».

«Таким чином, аби почати лікування, пацієнтам доводиться вдаватися до різних стратегій: відкладати лікування, проходити неповний курс, позичати кошти, продавати майно. Це слугує підтвердженням непослідовної фармацевтичної політики в Україні: фінансовий тягар майже завжди лягає на плечі хворого», – заявили в USAID.

Дослідження проводили у квітні – вересні 2016 року із застосуванням таких методологічних підходів: кабінетне, якісне (глибинні інтерв’ю з пацієнтами й лікарями, фокус-групи) і кількісне (Омнібус) дослідження. Експертну підтримку в дослідженні надавали Школа охорони здоров’я НаУКМА та Київський Міжнародний Інститут Соціології.

У рамках дослідження провели 2040 структурованих інтерв’ю з респондентами, які проживають у 110 населених пунктах України. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення, яке постійно проживає на території України, не проходить військову службу і не перебуває у в’язницях або медичних закладах (лікарнях, медичних інтернатах). У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. На території автономної республіки Крим опитування не проводили.