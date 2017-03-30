У Криму затримали журналіста і групу активістів

В анексованому Росією Криму співробітники Центру з протидії екстремізму МВС Росії (Центр «Е») затримали групу кримськотатарських активістів і журналіста ресурсу Аrticle20 Тараса Ібрагімова, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

За його словами, серед затриманих у Сімферополі активістів: Ремзі Бекіров, Риза Іветов. Крім того, називають ще одного затриманого активіста на ім’я Руслан, прізвище наразі невідоме.

Як заявив адвокат, серед затриманих був і активіст Осман Аріфмеметов, проте через деякий час його звільнили.

Ремзі Бекірова звинувачують у розміщенні в соціальній мережі заборонених матеріалів. За словами очевидців, решту активістів затримали, коли вони прийшли до будівлі «Центру Е», щоб залишити передачу для Бекірова.

29 березня в Сімферополі під будівлею Верховного суду анексованого Криму був затриманий інший активіст Бєляєв Аділов. За інформацією адвоката Еміля Курбедінова, Аділову закидають статтю 318 Кримінального кодексуРосії – застосування насильства або погрози щодо представника влади. Адвокат затриманого Едем Семедляєв повідомив, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу відбудеться 30 березня.

У відкритих джерелах російські силові структури Криму ніяк не прокоментували затримання активістів.

Із переходом Криму під контроль Росії на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів, проходять затримання серед представників кримськотатарського населення. Правозахисники характеризують це як «боротьбу з інакомисленням».

Міністерство закордонних справ України неодноразово висловлювало стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.