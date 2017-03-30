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30 Березень 2017, Київ 14:59
Новини | Суспільство

Половина українців у разі хвороби звертається не до лікаря, а до інтернету – дослідження

34% опитаних, згідно з дослідженням, звертаються до лікарів, а 6,4% українців користуються порадами фармацевтів у випадку захворювання

34% опитаних, згідно з дослідженням, звертаються до лікарів, а 6,4% українців користуються порадами фармацевтів у випадку захворювання

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Лише третина опитаних в Україні, занедужавши, звертається до лікаря – такі результати опитування «Індекс здоров’я. Україна 2016» отримали в ході дослідження благодійного фонду «Пацієнти України» за підтримки USAID. Близько 50% хворих українців не звертаються до лікаря, а шукають порад та рекомендацій в інтернеті, йдеться в дослідженні.

34% опитаних, згідно з дослідженням, звертаються до лікарів, а 6,4% українців користуються порадами фармацевтів у випадку захворювання.

Серед причин недовіри лікарям українці називають такі: надто дорогі послуги, ліки, витрати на транспорт (25 %), не довіряють медичному персоналу та їхній кваліфікації (7 %), великі черги в медзакладах (13 %), знають, як лікуватись із попереднього досвіду (58 %), очікували, що хвороба мине (26 %).

Дослідження проводилось у квітні – вересні 2016 року із застосуванням таких методологічних підходів: кабінетне, якісне (глибинні інтерв’ю з пацієнтами й лікарями, фокус-групи) та кількісне (Омнібус) дослідження. Експертну підтримку в дослідженні надавали Школа охорони здоров’я НаУКМА та Київський Міжнародний Інститут Соціології.

У рамках дослідження провели 2040 структурованих інтерв’ю з респондентами, які проживають у 110 населених пунктах України. Вибірка є репрезентативною для дорослого населення, яке постійно проживає на території України, не проходить військову службу і не перебуває у в’язницях або медичних закладах (лікарнях, медичних інтернатах), а саме, була розроблена стратифікована, чотириступенева випадкова вибірка. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, що контролюється Україною. На території автономної республіки Крим опитування не проводилося.

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