На Запоріжжі у Бердянському морському порту поліція проводить обшуки

У Запорізькій області у Бердянському морському торгівельному порту відбуваються обшуки.

Як повідомили у прес-службі головного управління Національної поліції у Запорізької області, на місці працюють співробітники управління захисту економіки та слідчі Нацполіції.

У відомстві не коментують, за яким кримінальним провадженням ведуться слідчі дії.

Факт обшуку підтверджує і прес-служба порту. Наразі установа працює у штатному режимі.

Бердянський морський порт було збудовано у 1830 році. Він має 9 причалів. Це єдиний морський порт в Запорізькій області, серед основних видів діяльності порту перевантаження вантажів, складання і зберігання вантажів.