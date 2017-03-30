Затриманих в Криму активіста і журналіста відпустили на свободу – адвокат

В анексованому Криму затриманих 30 березня в Сімферополі активіста Ризу Ізетова і журналіста ресурсу Аrticle20 Тараса Ібрагімова відпустили на свободу. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв.

«Тарас Ібрагімов і Риза Ізетов вийшли на свободу. Наскільки я зрозумів, причиною затримання стало те, що хтось подзвонив в «Центр Е» і повідомив, що біля будівлі перебувають підозрілі особи», – зазначив Семедляев.

За словами адвоката, двох затриманих допитали про те, що вони робили біля «Центру Е».

«Тараса допитували письмово. Питали, чи давно він в Криму, що він тут робить. Подивилися його особисті речі і попросили розблокувати телефон. Він не погодився. Всього протримали близько години, після чого відпустили », – додав Семедляев.

Адвокат додав, що затриманого вранці 30 березня активіста Ремзі Бекирова залишили під вартою на 14:00 призначено судове засідання по його справі.

30 березня в Сімферополі затримали групу кримськотатарських активістів, серед них – Ремзі Бекіров, Риза Ізетов і журналіст ресурсу Аrticle20 Тарас Ібрагімов. Також з групою активістів в будівлю Центру з протидії екстремізму ( «Центр Е») увійшов Осман Аріфмеметов, проте через деякий час він був звільнений.