ООН: число сирійських біженців перевищило 5 мільйонів

Число сирійців, які залишили свою країну після шести років громадянської війни, перевищило п’ять мільйонів, повідомляє агентство ООН у справах біженців.

Нові дані оголосили 30 березня, через рік після того, як міжнародне співтовариство зобов’язалося «переселитися і полегшити долю 500 тисяч біженців», щоб зменшити навантаження на країни, що межують із Сирією.

Водночас, як йдеться в заяві ООН, тільки половина необхідних для біженців місць облаштували.

За перші три місяці 2017 року ще понад 250 тисяч сирійців зареєстрували як біженців, заявили в агентстві ООН.

Туреччина продовжує приймати найбільше число переміщених сирійців – майже три мільйони людей.

За оцінками ООН, крім п’яти мільйонів чоловіків, жінок і дітей, які втекли від війни в Сирії, ще 6,3 мільйона – стали вимушеними переселенцями.