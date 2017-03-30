Президент Косова обіцяє консультації з етнічними меншинами зі створення армії

Президент Косова Хашим Тачі обіцяє проконсультуватися з етнічними меншинами і напрацювати зміни до конституції для створення регулярної армії із нинішніх легко озброєних сил безпеки країни.

«Це має бути поступовий, інклюзивний процес із залученням усіх громад, у тому числі сербської», – сказав Хашим Тачі в інтерв’ю Радіо Свобода 30 березня.

«Ми хочемо, щоб вони були більш активними, щоб ми могли мати багатонаціональні збройні сили, відповідно до стандартів НАТО. Ми повністю згодні з тим, що цей процес повинен відбуватися шляхом конституційних змін», – додав він.

Тачі на початку березня направив до парламенту проект закону щодо створення регулярної армії.

Сполучені Штати і НАТО розкритикували ініціативу, заявивши, що створення армії повинно відбуватися тільки шлях конституційних змін.

«Якщо серби відмовляються від конституційних змін щодо армії, то Косово має право на створення армії, заснованої на законі. Це питання не знімається з порядку денного», – заявив Тачі 30 березня.

Проект закону не вимагає схвалення від етнічних меншин Косова, яке необхідне при ухваленні змін до конституції.

Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році, яку визнають 114 країн, але не Сербія і Росія. Косово має велику сербську меншину.