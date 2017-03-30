СБУ заявляє про викриття злочинної групи, яка катувала понад 200 наркозалежних на Чернігівщині

У Службі безпеки України заявляють про викриття організованої злочинної групи, які незаконно позбавила волі та катувала понад 200 наркозалежних на Чернігівщині.

Як повідомляє прес-служба відомства, ці групи діяла під прикриттям центру з реабілітації наркозалежних та спеціалізувалась на незаконному позбавленні людей волі.

За даними СБУ, вони приймали замовлення на примусове «лікування» у так званому реабілітаційному центрі людей, які, на думку їхніх родичів чи знайомих, страждають від наркотичної, алкогольної або іншої залежності.

«Реабілітанти» утримувались у спеціально облаштованих бараках та підвалах, до них застосовувались тортури. Позбавлені волі не могли самостійно покинути місце перебування, за ними постійно спостерігали «наглядачі» центру. Вони також примусово працювали на деревообробному виробництві, сільськогосподарських та будівельних роботах на користь власників «реабілітаційного центру», – повідомляють у відомстві.

У СБУ зазначають, що у результаті спецоперації звільнили понад 200 утримуваних, вони вже підтвердили факти катування та нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень.

Силовики затримали 22 наглядача, у тому числі трьох осіб, які виконували організаторські функції, додають у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 127 (катування) та частиною 3 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.