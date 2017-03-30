Посольство США в Україні: USAID не припиняло співпрацю з НАЗК

У Посольстві США в Україні заявляють, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) не припиняло співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

«USAID на даний час підтримує один проект з НАЗК щодо фінансової звітності політичних партій. Ця програма продовжується», – йдеться у відповіді посольства США на запит Радіо Свобода.

«Було обговорення інших потенційних програм з НАЗК. Ми наразі не маємо поступу, але двері залишаються відкритими для можливої співпраці в майбутньому», – додають в посольстві.

Раніше цього тижня один із членів Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) припинило співпрацю з НАЗК. Згодом голова НАЗК Наталія Корчак спростувала цю заяву.

1 липня 2016 року набрав чинності закон, який запроваджує державне фінансування партій (тобто фінансування партійних структур з держбюджету) і вимагає від партій звітувати про надходження і використання коштів. Державне фінансування надається партіям за умови подання ними звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

НАЗК проводить аналіз звітів політичних партій про майно.