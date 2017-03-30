ОБСЄ: від початку року на Донбасі постраждали 116 цивільних, 21 людина загинула

Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Александр Гуґ заявив, що від початку року в зоні бойових дій на Донбасі постраждали 116 цивільних, 21 людина загинула.

«Загалом від початку року постраждали 116 людей, 21 із них загинула, 95 поранені», – сказав він.

За його словами, спостерігачі ОБСЄ продовжують фіксувати випадки порушень припинення вогню на Донбасі.

На початку березня в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини повідомили, що у лютому 2017 року загинули 11 мирних жителів, ще 62 були поранені на Донбасі. Повідомлялося, що це найбільша кількість жертв від серпня минулого року.

За даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей. Конфлікт триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.