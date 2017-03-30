САП: обшуки в НБУ 29 березня стосувалися і діяльності «Платинум Банку»

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що обшуки у Нацбанку 29 березня пов’язані й з діяльністю «Платинум Банку».

«Це пов’язано зі зловживанням у тому числі й щодо діяльності Платинум Банку. Слідство перевіряє версію умисного завищення ліквідності й заниження економічних ризиків, які були в тих або інших банках, у тому числі й «Платинум Банку», – сказав він.

29 березня детективи НАБУ провели обшуки у приміщенні Національного банку України. Як повідомив керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, ці обшуки стосуються керівництва НБУ.

У січні Нацбанк відніс «Платинум Банк» до категорії неплатоспроможних, у лютому відкликав банківську ліцензію та вирішив ліквідувати «Платинум Банк».