Генсекретар НАТО виступив на захист планів відкрити офіс альянсу в Молдові

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ виступив на захист планів відкрити представництво альянсу в Кишиневі, заявивши, що це може допомогти полегшити практичну співпрацю між двома сторонами.

НАТО «скоро» відкриє офіс у Кишиневі, сказав Столтенберґ після переговорів із прем’єр-міністром Молдови Павлом Філіпом у Брюсселі 30 березня. За словами генсекретаря, цей офіс буде «невеликою дипломатичною місією лише із цивільним персоналом».

Столтенберґ наголосив, що діяльність у галузі співпраці між НАТО і Молдовою була запропонована Кишиневом, і що нейтральність країни дотримується.

«Це абсолютно можливо надалі зміцнювати наше партнерство, повністю дотримуючись нейтралітету Молдови», – сказав він.

Прозахідний уряд Молдови підписав угоду з НАТО про відкриття представництва в листопаді минулого року. Але проросійський президент країни Ігор Додон, який вступив на посаду в грудні, виступив проти цього плану, назвавши його «провокацією».

Посада президента в Молдові передбачає переважно виконання представницьких функцій. При цьому Додон був обраний на прямих виборах, вперше проведених від 1997 року.

Уряд Кишинева залишається під контролем коаліції партій, які виступають за продовження зближення з Євросоюзом та НАТО.

Обраний у грудні Додон неодноразово заявляв, що хоче відновити політичні та економічні відносини з Росією. Його перша на посаді закордонна поїздка була до Москви.