У Сенаті США проходять слухання щодо втручання Росії у президентські вибори

У комітеті з розвідки Сенату США почалися перші публічні слухання щодо ймовірного втручання Росії у президентську кампанію.

Слухання 30 березня є частиною розслідування комітету з розвідки Сенату, одного з кількох, які проводяться у Конгресі США. Розслідування проводить також ФБР.

29 березня представники комітету у справах розвідки Сенату, республіканець Річард Берр і демократ Марк Ворнер, заявили про розслідування ведеться щодо того, чи російська пропаганда і неправдива інформація мали вплив на виборців у ключових штатах.

У лютому президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, заявивши, що цей чиновник ввів в оману віце-президента Майка Пенса та інших офіційних осіб Білого дому про зміст своїх розмов із послом Росії в США. Зв’язки Флінна з Росією є предметом розслідування з боку ФБР і профільних комітетів Конгресу США.