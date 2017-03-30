Цеголко: наступного тижня відбудеться телефонна розмова Порошенка з Меркель і Олландом

Речник президента України Святослав Цеголко заявляє, що наступного тижня відбудеться тристороння телефонна розмова з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

За словами Цеголка, сьогодні Порошенко зустрівся з канцлером Меркель під час саміту Європейської народної партії на Мальті.

Німеччина і Франція відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною і Росією.

Остання зустріч керівників держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – відбулася восени. Тоді домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. До цього часу керівники МЗСу «нормандському форматі» не дійшли згоди щодо «дорожньої карти».