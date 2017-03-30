Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
30 Березень 2017, Київ 19:35
Новини | Події

Цеголко: наступного тижня відбудеться телефонна розмова Порошенка з Меркель і Олландом

Петро Порошенко

Петро Порошенко

Дивитись коментарі

Речник президента України Святослав Цеголко заявляє, що наступного тижня відбудеться тристороння телефонна розмова з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом.

За словами Цеголка, сьогодні Порошенко зустрівся з канцлером Меркель під час саміту Європейської народної партії на Мальті.

Німеччина і Франція відіграють важливу роль у так званому «нормандському форматі» переговорів про врегулювання на частині сходу України, разом із Україною і Росією.

Остання зустріч керівників держав «нормандського формату» – України, Німеччини, Франції і Росії – відбулася восени. Тоді домовилися, що голови МЗС цих країн мають підготувати «дорожню карту», яка узгодила б цю послідовність виконання пунктів усіх трьох головних мінських угод: Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року, Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і Мінського комплексу заходів від 12 лютого 2015 року. До цього часу керівники МЗСу «нормандському форматі» не дійшли згоди щодо «дорожньої карти».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG