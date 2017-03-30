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30 Березень 2017, Київ 19:35
Новини | Міжнародні

«Пряму лінію» з Путіним відклали через «щільний графік»

Цьогорічна «пряма лінія» з Путіни переноситься

Цьогорічна «пряма лінія» з Путіни переноситься

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Щорічна «пряма лінія» президента Росії Володимира Путіна цього року буде перенесена, повідомляє його речник.

30 березня Дмитро Пєсков зазначив, що цей захід, який традиційно проходить у квітні, цього року відбудеться пізніше – до серпня.

Причиною перенесення Пєсков назвав «щільний графік» Путіна.

Телемарафон Володимира Путіна у Росії проводиться з 2001 року. Спочатку цей захід у Росії проводився наприкінці року. Але з 2011-го його проведення перенесли на квітень.

«Пряма лінія» та щорічна прес-конференція – головні публічні заходи для російського президента.

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