«Ощадбанк» запровадив комісію за оплату комунальних послуг у касах.

«Комісія за комунальні платежі в касах банку залежить від наявності укладених договорів між постачальниками послуг і банком та може несуттєво відрізнятись в залежності від регіону», –повідомили Радіо Свобода у фінустанові, зауваживши, що комісія залишається найнижчою на банківському ринку і спрямована на забезпечення беззбитковості проведення операцій.

В«Ощадбанку» зазначили, що, наприклад, у Києві така комісія винятково для готівкових платежів у касах з 29 березня становитиме 3 гривні.

При цьому у фінустанові наголосили, що пенсіонери зможуть оплачувати комунальні платежі через каси банку без комісії при розрахунку пенсійною карткою Ощадбанку.

В «Ощадбанку» також зазначають, що без комісії, як і раніше, за послуги ЖКГ можна сплатити в інформаційно-платіжних терміналах, через «комунальний додаток» в мобільних пристроях, через інтернет-банкінг «Ощад 24/7», сайти ГІОЦ і ЦКШ.

Наприкінці минулого року «Ощадбанк» повідомив, що у відділеннях установи по всій Україні буде встановлено тариф – 3 гривні за один платіж у касі за послуги ЖКГ. До цього рішення «Ощадбанк» був єдиною фінансовою установою, де касири безкоштовно обробляли платежі громадян за комунальні послуги. Проте після звернення президента України Петра Порошенка з проханням переглянути це рішення «Ощадбанк» вирішив відтермінувати введення в дію стягнення комісії за оплату послуг ЖКГ.