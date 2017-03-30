Міноборони своїми заявами щодо вироку у справі Назарова тисне на суд – адвокат родин загиблих бійців

Міністр оборони України Степан Полторак та інші високопосадовці держави, роблячи заяви про рішення суду щодо генерал-майора Віктора Назарова, тиснуть суд, переконаний адвокат, представник інтересів родин загиблих бійців у суді Віталій Погосян.

За його словами, заяви високопосадовців виглядають як «виправдуванням генерала».

«Ми вважаємо, що Міністерство оборони просто вигороджує свого службовця генерала Назарова. Щодо заяв міністра оборони, який є високопосадовцем держави, – він не має права висловлювати свої оцінки щодо судового рішення, бо це судове рішення. Судова гілка влади незалежна, і ніхто не має права вчиняти тиск на суди. Спочатку офіцери звертались із якимись заявами на захист генерала, якимись листами, ще до винесення вироку. Спочатку вони випробували такі публічні заяви, а тепер заяви почали робити такі персони як міністр оборони», – сказав Радіо Свобода Віталій Погосян.

Він також зауважив, що коли суди розглядали справи українських військових після подій в гарячих точках Донбасу, приміром, справу бійців, які, виходячи з «котла», зайшли на територію Росії, жоден високопосадовець Міноборони не робив публічних заяв на їхній захист.

«Тоді жоден командир не висловився на підтримку своїх підлеглих, а тут – засудили генерала, і вже істерика на рівні держави. Якщо в Конституції написано, що суди у нас незалежні, вироки ухвалюють тільки суди, то міністр оборони не має перетягувати на себе функції, які йому не надані. У нього та в інших посадовців немає повноважень казати, законне рішення суду чи незаконне. Я вважаю, що ці виступи – це вже тиск на апеляційну судову інстанцію», – сказав Віталій Погосян.

Водночас, як вважає адвокат, саме Міністерство оборони мало б виступати в суді цивільним позивачем та вимагати стягнення з генерала Віктора Назарова шкоди державі, яку суд оцінив в 29 мільйонів гривень

«Саме Міністерство оборони, ми вважаємо, повинно було б подавати позов в інтересах держави щодо відшкодування заподіяної державі шкоди внаслідок знищення літака і військової техніки, яка була в цьому літаку. І не має значення, визнають провину чи не визнають провину», – сказав адвокат.

Раніше Віктор Назаров заявляв, що оскаржуватиме рішення суду щодо себе в апеляційному суді.

Міністр оборони Степан Полторак на своєму Фейсбуці заявив, що рішення суду щодо Назарова створює «небезпечний прецедент» і що «оцінювати дії командирів у бойовій обстановці повинні військові спеціалісти, експерти та судді».

27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд на Дніпропетровщині, розглядаючи справу про збиття озброєними сепаратистами українського літака Іл-76, визнав винним генерал – майора Віктора Назарова у службовому недбальстві й присудив йому 7 років позбавлення волі.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76, він загорівся і впав, загинуло 49 українських військовослужбовців.