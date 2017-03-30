Словацька інформагенція анулюватиме угоду з російською агенцією Sputnik

У Словаччині державна агенція новин TASR заявляє, що ініціюватиме процедуру виходу з угоди з російською державною агенцією новин Sputnik.

30 вересня у TASR повідомили, що негайно зупинять доступ своїм журналістам до матеріалів цієї російської агенції.

29 березня агенція Sputnik заявила про контракт зі словацькою агенцією TASR. «Ця угода допоможе нам посилити обмін інформацією між країнами», – мовилося у повідомленні Sputnik.

Але вже наступного дня у TASR повідомили, що упродовж місяця випробувального періоду не використали жодного матеріалу російської агенції.

Російську агенцію Sputnik систематично звинувачують у поширенні неправдивої інформації і розпалюванні політичного екстремізму на Заході.

У лютому речниця НАТО Оана Лунджеску заявила BBC, що метою російської агенції Sputnik є «не переконати людей, а збити їх з пантелику, не надати альтернативну інформацію, а розділити громадську думку».