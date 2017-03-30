Штаб: на Донбасі троє українських військових поранені, один отримав бойову травму

У штабі АТО заявляють, що у зоні бойових дій на Донбасі троє українських військових поранені, ще один військовослужбовець отримав бойову травму.

Як повідомляє прес-центр штабу, сьогодні зафіксовано 37 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків.

«На донецькому напрямку найгарячіше було в районі Луганського, де російсько-терористичні підрозділи застосували артилерію калібру 122 міліметри, міномети калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатомети та великокаліберні кулемети», – йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що також були обстріли позицій українських військових біля Троїцького, Авдіївки, Опитного та Невельського.

На маріупольському напрямку, як зазначають у прес-центрі, з міномета калібру 82 міліметри та озброєння БМП бойовики обстрілювали позиції ЗСУ біля Мар’їнки, з озброєння БМП – біля Широкина.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових в обстрілах Ясинуватої. За словами сепаратистів, внаслідок цих обстрілів загинули дві людини. Луганські сепаратисти звинувачують ЗСУ в обстрілах населених пунктів Калинове, Логвинове, Сокольники, Сміле, Калинівка.

Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.

29 березня учасники Тристоронньої контактної групи оголосили режим тиші на Донбасі з 1 квітня.