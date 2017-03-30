НАБУ: детективи затримали керівника департаменту погашення боргу ДФС

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що детективи затримали керівника департаменту погашення боргу Державної фіскальної служби.

Як повідомляє прес-служба бюро, йому повідомили про підозру, сьогодні суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою (60 днів) з альтернативою у вигляді застави розміром 8 мільйонів гривень.

За версією слідства, підозрюваний був «співучасником злочинів, скоєних головою ДФС, внаслідок чого інтересам держави завдано збитків на суму 2,19 мільярда гривень».

Керівника департаменту ДФС підозрюють у «зловживанні владою або службовим становищем».

2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

У ніч на 3 березня в лікарні «Феофанія» детективи НАБУ вручили Насірову повідомлення про підозру за статтею про «зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки». Після цього суд протягом кількох днів обирав Насірову запобіжний захід.

7 березня суд обрав Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з можливістю внесення застави 100 мільйонів гривень. 16 березня за Насірова внесли заставу, він вийшов із Лук’янівського СІЗО.