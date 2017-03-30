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30 Березень 2017, Київ 21:01
Новини | Події

Родина заступника голови АП через оборудку отримала будинок у Царському селі – «Схеми»

Будинок на Добровольчих батальйонів 10, 12

Будинок на Добровольчих батальйонів 10, 12

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Дружина першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука Олена Ковальчук отримала за 78 тисяч гривень дві земельні ділянки та будинок на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві на Печерську, оцінені в понад 130 мільйонів гривень. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Дві земельні ділянки загальною площею 0,1 гектара та будинок площею 848 квадратних метрів перебували у власності бізнесмена Вадима Блошка. З 2003 року майно перебувало в оренді посольства Греції, а з 2008 року – в заставі в «Банку Форум» під кредит батька Вадима Блошка Миколи.

Після введення тимчасової адміністрації «Банк Форум» відмовився приймати наявні гроші з рахунків Миколи Блошка як зарахування кредиту. І продав право вимоги боргу на 47 мільйонів гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ратіо Інвест».

29 жовтня 2016 року «Ратіо Інвест» звернулася до нотаріуса у місті Дніпро з проханням зареєструвати продаж ділянок і будинку Вадима Блошка фірмі «Каунт-Про». Оскільки будинок не перебував у власності «Ратіо Інвест» і на майно було накладено судові заборони, нотаріус відмовив.

«Ратіо Інвест» звернулася до Бабушкінського суду Дніпра, і суддя Шевцова зобов’язала нотаріуса зареєструвати продаж майна фірмі «Каунт-Про». Вадима Блошка на суд, який стосувався його майна, не запросили.

«Вже за місяць стало зрозумілим, для кого готували будинок. ТОВ «Каунт-Про» перейшла під контроль Олени Ковальчук. Дружині першого заступника глави Адміністрації президента контроль фірми, яка володіє майном у Царському селі на 130 мільйонів гривень, обійшовся всього в 78 тисяч гривень. Стільки коштувало 2/3 частки компанії», – зазначають журналісти.

Експертиза оцінила майно на Добровольчих батальйонів 10,12 у понад 130 мільйонів

Експертиза оцінила майно на Добровольчих батальйонів 10,12 у понад 130 мільйонів

Дружина Ковальчука купила корпоративні права на фірму, що володіє майном на 130 мільйонів, за 78 тисяч

Дружина Ковальчука купила корпоративні права на фірму, що володіє майном на 130 мільйонів, за 78 тисяч

Юрист Богдан Боровик зазначив журналістам, що цей ланцюжок операцій справді нагадує схему захоплення майна. «І те, що ціна фактично не сплачувалася, і те, що ціна набагато нижча, ніж оціночна ціна, і те, що це робилося не за місцем перебування нерухомого майна (десь у Дніпрі), і те, що, скажімо так, статутний капітал особи, яка купує це майно, неспівмірно малий із вартістю продажу. Юристам, які мають з цим справу, вони викликають підозру, що це схема», – підсумував він.

Міністерство юстиції України видало наказ від 15 лютого 2017 року про скасування рішень про перереєстрацію майна на ТОВ «Каунт-Про». Однак цей наказ не виконано, він оскаржується у кількох затяжних судових процесах.

Наказ Міністерства юстиції про повернення майна Вадиму Блошку

Наказ Міністерства юстиції про повернення майна Вадиму Блошку

«Схеми» звернулися по коментар до Олени Ковальчук. Вона відмовилася від зустрічі і спілкування на камеру, лише зазначила: «Фінансовими питаннями займається мій бухгалтер, я не буду цього коментувати».

Дружина заступника голови Адміністарції президента Віталія Ковальчука Олена

Дружина заступника голови Адміністарції президента Віталія Ковальчука Олена

Віталій Ковальчук, почувши запитання журналіста Радіо Свобода та тему розмови, кинув слухавку.

Посольство Греції від коментарів утрималось.

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