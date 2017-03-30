Родина заступника голови АП через оборудку отримала будинок у Царському селі – «Схеми»

Дружина першого заступника глави Адміністрації президента Віталія Ковальчука Олена Ковальчук отримала за 78 тисяч гривень дві земельні ділянки та будинок на вулиці Добровольчих батальйонів у Києві на Печерську, оцінені в понад 130 мільйонів гривень. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Дві земельні ділянки загальною площею 0,1 гектара та будинок площею 848 квадратних метрів перебували у власності бізнесмена Вадима Блошка. З 2003 року майно перебувало в оренді посольства Греції, а з 2008 року – в заставі в «Банку Форум» під кредит батька Вадима Блошка Миколи.

Після введення тимчасової адміністрації «Банк Форум» відмовився приймати наявні гроші з рахунків Миколи Блошка як зарахування кредиту. І продав право вимоги боргу на 47 мільйонів гривень товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ратіо Інвест».

29 жовтня 2016 року «Ратіо Інвест» звернулася до нотаріуса у місті Дніпро з проханням зареєструвати продаж ділянок і будинку Вадима Блошка фірмі «Каунт-Про». Оскільки будинок не перебував у власності «Ратіо Інвест» і на майно було накладено судові заборони, нотаріус відмовив.

«Ратіо Інвест» звернулася до Бабушкінського суду Дніпра, і суддя Шевцова зобов’язала нотаріуса зареєструвати продаж майна фірмі «Каунт-Про». Вадима Блошка на суд, який стосувався його майна, не запросили.

«Вже за місяць стало зрозумілим, для кого готували будинок. ТОВ «Каунт-Про» перейшла під контроль Олени Ковальчук. Дружині першого заступника глави Адміністрації президента контроль фірми, яка володіє майном у Царському селі на 130 мільйонів гривень, обійшовся всього в 78 тисяч гривень. Стільки коштувало 2/3 частки компанії», – зазначають журналісти.

Юрист Богдан Боровик зазначив журналістам, що цей ланцюжок операцій справді нагадує схему захоплення майна. «І те, що ціна фактично не сплачувалася, і те, що ціна набагато нижча, ніж оціночна ціна, і те, що це робилося не за місцем перебування нерухомого майна (десь у Дніпрі), і те, що, скажімо так, статутний капітал особи, яка купує це майно, неспівмірно малий із вартістю продажу. Юристам, які мають з цим справу, вони викликають підозру, що це схема», – підсумував він.

Міністерство юстиції України видало наказ від 15 лютого 2017 року про скасування рішень про перереєстрацію майна на ТОВ «Каунт-Про». Однак цей наказ не виконано, він оскаржується у кількох затяжних судових процесах.

«Схеми» звернулися по коментар до Олени Ковальчук. Вона відмовилася від зустрічі і спілкування на камеру, лише зазначила: «Фінансовими питаннями займається мій бухгалтер, я не буду цього коментувати».

Віталій Ковальчук, почувши запитання журналіста Радіо Свобода та тему розмови, кинув слухавку.

Посольство Греції від коментарів утрималось.