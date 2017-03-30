Голова НАЗК звернулася до силовиків через перебої у роботі реєстру е-декларування

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак звернулася до силовиків у зв’язку з перебоями у роботі реєстру електронного декларування.

«Вбачаю у діях посадових осіб Державної служби спеціального зв’язку тазахисту інформації, а такожДП «УСС» ознаки службових злочинів, які дискредитують саму ідею запобігання корупції, електронного декларування доходів та потребують відповідного правового реагування», – йдеться у зверненні Корчак до НАБУ, ГПУ, Національної поліції, РНБО.

У зверненні зазначається, що невиконання держпідприємством «Українські спеціальні системи» ( «УСС») договору щодо адміністрування та програмно-технічного супроводження програмного забезпечення реєстру е-декларацій створило реальну загрозу зриву кампанії з електронного декларування у 2017 році.

За результатами цілодобового моніторингу виконання договірних умов, встановлено, що з 14 березня 2017 року в роботі реєстру фіксуються перебої, які з 23 березня мають постійний характер.

«Недоліки у роботі ІТС Реєстр та постійні перебої істотно унеможливлювали виконання суб’єктами декларування свого обов’язку щодо подання електронних декларацій, а також спричиняли надмірне навантаження на службу технічної підтримки», – йдеться у зверненні.

Єдиний реєстр електронних декларацій не працював кілька днів. У зв’язку з цим керівництво агентства звинувачували у незадоволеному виконанні службових обов’язків і закликали до відставки, проте на ці заклики Корчак відповіла відмовою, а відповідальність за збої в роботі реєстру електронних декларацій поклала на спеціалізоване державне підприємство.

У жовтні минулого року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище – президент, прем’єр, члени уряду, депутати, судді, правоохоронці. Тоді також були ускладнення у роботі реєстру.