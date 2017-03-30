 У МЗС Росії пропонують проаналізувати український народ і його «споконвічні інтереси»

У МЗС Росії пропонують «проаналізувати, хто такий український народ, і в чому його споконвічні інтереси» із залученням «міжнародних експертів».

«Тут потрібна робота над собою всередині України. Серйозна робота – це важка, певно болісна, але єдино можлива робота над багаторічними помилками. Відмова від націоналізму і ставки на радикальні сили, пошук національного консенсусу, припинення методів роздирання суспільства…і спроба аналізу інтересів України, щоб зрозуміти, хто такий український народ, в чому полягають його справжні, споконвічні інтереси, хто його складає, як забезпечити права всіх категорій населення. Це колосальна робота…Тут потрібно працювати серйозно, можливо, навіть із залученням міжнародних експертів», – заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

Вона зазначила, що «не якась «рука Москви» привела Україну до тих результатів, які є зараз».

«Ще раз хочу наголосити, що це не найгірше з того, що буде. Ніхто не ставить бар’єри на шляху цього абсолютно ідеологічного колапсу, а навпаки, цей процес тільки набирає обертів. Потім люди задаватимуть питання, хто винен, і шукати винних вже не на Донбасі, а в Києві... Не можна все життя постійно годувати людей розповідями про якогось міфічного ворога», – додала представник МЗС Росії.

Навесні 2014 року після російської анексії Криму на сході України збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».

За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.