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30 Березень 2017, Київ 22:34
Новини | Міжнародні

Трамп пропонує змінити законодавство про наклеп через публікації NYT

Дональд Трамп пропонує змінити законодавство про наклеп

Дональд Трамп пропонує змінити законодавство про наклеп

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Президент США Дональд Трамп заявляє про необхідність змін до законодавства про наклеп через публікацію газети The New York Times. Трамп у Twitter звинуватив видання у неправильному висвітленні його політичної діяльності упродовж двох років.

До свого посту Дональд Трамп прикріпив посилання на колонку у газеті The New York Post з критикою повідомлень The New York Times про передбачувані зв’язки соратників Трампа з Росією.

У лютому Дональд Трамп назвав низку американських ЗМІ, серед яких і газету The New York Times, «ворогами американців». До цього він неодноразово дорікав медіа поширенням неправдивих новин. На своїй першій прес-конференції на посаді президента США Трамп звинуватив телеканал CNN у розповсюдженні фальшивих новин і відмовився відповідати на питання їхнього журналіста.

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