Суд взяв чиновника Одеської ОДА під цілодобовий домашній арешт

Приморський районний суд Одеси взяв під цілодобовий домашній арешт керівника управління з питань надзвичайних ситуацій і оборонної роботи Одеської обласної держадміністрації Сергія Помазана, якого 28 березня затримали співробітники СБУ та військової прокуратури.

Відповідне рішення суд ухвалив 30 березня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода з посиланням на військову прокуратуру Південного регіону.

Як повідомили силовики, Помазана підозрюють в отриманні хабара в 75 тисяч гривень.

Досудове розслідування в цій справі триває.

Чиновник обіймає посаду з 2015 року, а раніше працював в правоохоронних органах.