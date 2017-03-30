В Авдіївці досі не відновлене електропостачання – Жебрівський

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомляє, що електропостачання в Авдіївці досі не вдалося відновити.

«Сьогодні, після отримання режиму тиші, бригади електромонтажників пройшли вздовж лінії електропостачання і не змогли встановити місць пориву ЛЕП. У кількох місцях виявлено лише так звані розпушення кабеля. На нараді було вирішено запрошувати режим тиші і на завтра, щоб електромонтажники ліквідували ці місця розпушення», – повідомив Жебрівський ввечері 30 березня у Facebook.

«Води у міських резервуарах є достатньо. Подаємо її у помешкання за графіком. Теплом забезпечує Авдіївський коксохім. Життєво важливі соціальні об’єкти міста підключені до автономного електропостачання», – додав Павло Жебрівський.

29 березня у штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що місто Авдіївка Донецької області у черговий раз залишилася без електропостачання.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.