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31 Березень 2017, Київ 00:03
Новини | Політика

У Києві побили заступника директора «Укрспирту» Ільчишина

Через побиття заступника директора «Укрспирту» порушили справу за статтею «хуліганство»

Через побиття заступника директора «Укрспирту» порушили справу за статтею «хуліганство»

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Постраждалим від нападу невідомих чиновником, якого напередодні побили у Києві, є заступник директора державного підприємства «Укрспирт» Ігор Ільчишин, повідомляє прес-служба підприємства.

«Стосовно нападу невідомими на Ігоря Ільчишина, що стався ввечері 29 березня 2017 року, повідомляємо наступне: Ігор Ільчишин є заступником директора ДП «Укрспирт», а також головою комісії з ліквідації Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт»)», – мовиться у повідомленні прес-служби «Укрспирту», оприлюдненому 30 березня.

«Наразі триває слідство. Усі питання стосовно мотиву нападників, можливих замовників, а також причин нападу перебувають у компетенції правоохоронних органів. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», – додали у прес-службі.

Раніше повідомлялося, що ввечері 29 березня у Дніпровському районі Києва невідомі напали на заступника директора держпідприємства, побили його і вистрілили у нього гумовими кулями. Ім’я постраждалого не називали.

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