Панама відмовила Каськову у статусі політичного біженця – Єнін

Заступник генпрокурора України Євген Єнін повідомляє, що екс-керівнику Державного агентства з питань залучення інвестиції часів президентства Віктора Януковича Владиславу Каськову відмовили у статусі політичного біженця.

«Влада Панами відмовила Каськову у статусі політичного біженця.

Це ще не фінал, але значний крок вперед», – написав Єнін у Facebook.

8 вересня стало відомо про затримання Каськова в Панамі.

Владислав Каськів обіймав посаду голови Держагентства з інвестицій та управління національними проектами України у 2010–2014 роках.

Наприкінці березня 2016 року його оголосили в розшук. За даними ГПУ, Каськів розшукується за злочини, передбачені статтями Кримінального кодексу України «заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах» і «службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки».

Як заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Каськів вивів із України 255 мільйонів гривень.