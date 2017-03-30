Поліція Італії затримала підозрюваних у підготовці нападу у Венеції

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Поліція Італії повідомляє про запобігання нападу у Венеції.
За повідомленнями, у ніч на четвер правоохоронні органи затримали вихідців з Косова, один з яких – неповнолітній. Їх підозрюють у підготовці вибуху мосту Ріальто – однієї з найвідоміших визначних пам’яток міста.
Запобігти нападу, повідомляє поліція, допомогли перехоплені телефонні розмови. Затримані були прихильниками угрупування «Ісламська держава».
Всі затримані мали право на постійне проживання в Італії.
У 2016 році у великих містах Європи відбулися напади, жертвами яких стали сотні людей. Минулого тижня стався напад у центрі Лондона, загинули чотири людини, десятки поранені. Відповідальність за атаки взяло на себе угруповання «Ісламська держава».
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