На Донбасі загинули двоє, поранені й травмовані 13 українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 30 березня загинули двоє, поранені дев’ятеро, травмовані четверо українських військових. Про це повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 69 обстрілів позицій Збройних сил України.

«Зважаючи на серйозну вогневу активність противника, українські військовослужбовці неодноразово відкривали вогонь у відповідь», – ідеться в повідомленні штабу.

За інформацією українських військових, епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок, де найгарячіше було в районі Луганського. Тут бойовики стріляли з артилерії калібру 122 міліметри, мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Неспокійно було і в кількох інших місцевостях на всіх трьох оперативних напрямках, додають у штабі АТО.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах передмість Донецька, Горлівки та півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли в районі села Калинове.

Попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі, обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.

29 березня учасники Тристоронньої контактної групи оголосили режим тиші на Донбасі з 1 квітня.