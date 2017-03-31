Республіканці Маккейн і Ґрем засудили відмову США від вимоги про усунення Асада

Два ветерани Республіканської партії, сенатори Джон Маккейн і Ліндсі Ґрем засудили очевидну зміну політики США щодо Сирії, яка полягає в тому, що Вашингтон більше не наполягатиме на усуненні від влади президента Башара Асада як попередньої умови для врегулювання шестирічної громадянської війни.

Маккейн і Ґрем в окремих заявах 30 березня назвали цю позицію адміністрації Трампа «саморуйнівною» і «серйозною помилкою». Сенатор Ґрем вказав, що відмова від вимоги про усунення Асада стане нищівним ударом по сирійській опозиції і «великою нагородою для Росії та Ірану».

Виступаючи в Нью-Йорку 30 березня, посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що «нашим пріоритетом більше не є… зосередження на усуненні Асада». Раніше того ж дня держсекретар Рекс Тіллерсон, виступаючи в Анкарі, сказав, що майбутнє Асада «має вирішити сирійський народ».

Реагуючи на цю заяву, Маккейн наголосив, що слова Тіллерсона «залишають поза увагою трагічну реальність, що сирійці не можуть вирішити долю Асада або майбутнє своєї країни, коли їх убивають». Маккейн, який є головою комітету Сенату з питань збройних сил, звинуватив військових Асада, військово-повітряні сили Росії і підтримувані Іраном збройні підрозділи в нападах на сирійських громадян.