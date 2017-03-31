Екс-радник Трампа Майкл Флінн прагне імунітету від судового переслідування

Звільнений з посади радника президента США з національної безпеки Майкл Флінн заявив, що готовий свідчити перед комітетами Конгресу в обмін на імунітет від судового переслідування. Конгресмени планують заслухати свідчення екс-радника в межах розслідування потенційних зв’язків із Росією членів виборчої кампанії Дональда Трампа.

Адвокат Флінна Роберт Кельнер 30 березня сказав, що його підзахисному «безумовно, є що сказати, і він дуже хоче це розповісти, тільки-но дозволять обставини». Ці коментарі оприлюднені після статті у виданні The Wall Street Journal, що Флінн готовий поговорити з ФБР і учасниками розсліування в Конгресі в обмін на імунітет від судового переслідування.

ФБР і комітети з розвідки Палати представників і Сенату розслідують зв’язки Флінна з Росією. У ширшому розуміннні йдеться про з’ясування Конгресом імовірного втручання Росії в президентські вибори 2016 року і будь-яких зв’язків між кампанією Трампа і Кремлем.

У лютому президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки Майкла Флінна, заявивши, що цей чиновник ввів в оману віце-президента Майка Пенса та інших офіційних осіб Білого дому про зміст своїх розмов із послом Росії в США. Також є документи, що Флінн до виборів президента США отримав близько 67 тисяч доларів від російських компаній.