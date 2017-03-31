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31 Березень 2017, Київ 10:37
Новини | Міжнародні

Держсекретар США прибув на зустріч НАТО в Брюсселі

Держсекретар США Рекс Тіллерсон

Держсекретар США Рекс Тіллерсон

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Держсекретар США Рекс Тіллерсон прибув до Брюсселя, де 31 березня відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Ця зустріч була перенесена на більш ранній термін, щоб Тіллерсон зміг взяти в ній участь.

У Держдепартаменті повідомили, що Тіллерсон наполягатиме на збільшенні членами альянсу витрат на оборону і обговорюватиме з союзниками тиск на Росію – з метою дотримання Москвою умов Мінських угод про припинення конфлікту на сході України.

Зустріч міністрів є підготовчою до призначеного на 25 травня саміту НАТО, який планує відвідати президент США Дональд Трамп. Раніше багатьох союзників США по НАТО стурбували передвиборчі заяви Трампа, який називав альянс «застарілим» і висловлював бажання мати тісніші відносини з Росією.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 30 березня відкинув побоювання, що Трамп не настільки відданий питанням трансатлантичної безпеки, як його попередники.

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