Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман задекларував за 2016 рік 15 мільйонів гривень, повідомив Урядовий портал пізно ввечері 30 березня.

Згідно з електронною декларацією, зарплата прем’єра у 2016 році склала 281 тисячу гривень. Його дохід включає також проценти по депозитах, розміщених в українських банках, у розмірі 154 тисячі гривень.

«Переважна частина доходу прем’єр-міністра України за 2016 рік отримана внаслідок відчуження належного йому автомобіля та земельної ділянки, сформованої в результаті поділу ділянки, раніше вказаної в його електронній декларації за 2015 рік. Від зазначених операцій очільником уряду отримано 11 мільйонів 130 тисяч гривень. Додатково від здачі в оренду належних Гройсману об’єктів нерухомого майна, які є у його власності вже багато років, надійшло 4,2 мільйона гривень», – повідомили в Кабміні.

З отриманих доходів голова уряду сплатив у минулому році понад 1,5 мільйона гривень податків.

Доходи дружини прем’єр-міністра за 2016 рік склали 1,625 мільйона гривень, з яких 1,4 мільйона гривень – доходи від ведення Оленою Гройсман підприємницької діяльності.

«У 2016 році подружжям Гройсмана не купувалися об’єкти нерухомого майна, рухоме майно та нематеріальні активи, декларування яких є обов’язковим за законодавством України», – зазначається в повідомленні.

Декларацію прем'єр-міністра на сайті Єдиного реєстру подивитися на даний момент неможливо через технічні роботи на ресурсі. «На порталі проводяться технічні роботи у зв'язку з необхідністю розвантажити Реєстр для подання суб'єктами декларування електронних декларацій. Просимо вибачення за тимчасові незручності», – такий напис містить головна сторінка сайту.