ГПУ проводить в Антимонопольному комітеті обшуки, пов’язані з компанією «Тедіс» – чиновниця

Генеральна прокуратура України зранку 31 березня в Києві здійснює обшук у Антимонопольному комітеті України (АМКУ), пов’язаний із обшуком у справі компанії «Тедіс Україна». Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді у Facebook.

«Генеральна прокуратура з 7:30. Або відчиняйте або ламаємо двері. Обшук в АМКУ. Нікого в будівлю не пускають. Маски. Зброя», – вказала Панаіотіді.

Згодом чиновниця в телеграфному стилі доповнила своє повідомлення: «Тедіс. Печерський суд. Ухвала. Ведуть себе чемно».

Зранку 31 березня в Одесі відбувається обшук у компанії «Тедіс Україна», яка є дистриб’ютором тютюнових виробів і належить громадянину Росії Ігорю Кесаєву. Обшук та інші слідчі дії проводять понад тисяча правоохоронців, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму», – твердить Луценко.

Радіо Свобода спробувало зв’язатися з офісом компанії «Тедіс Україна». Єдиний публічно доступний телефон, вказаний на сайті компанії, не відповідає, автовідповідач рекомендує «залишити повідомлення після звукового сигналу».