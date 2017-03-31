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31 Березень 2017, Київ 10:35
Новини | Політика

ГПУ проводить в Антимонопольному комітеті обшуки, пов’язані з компанією «Тедіс» – чиновниця

Символіка Генеральної прокуратури України

Символіка Генеральної прокуратури України

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Генеральна прокуратура України зранку 31 березня в Києві здійснює обшук у Антимонопольному комітеті України (АМКУ), пов’язаний із обшуком у справі компанії «Тедіс Україна». Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді у Facebook.

«Генеральна прокуратура з 7:30. Або відчиняйте або ламаємо двері. Обшук в АМКУ. Нікого в будівлю не пускають. Маски. Зброя», – вказала Панаіотіді.

Згодом чиновниця в телеграфному стилі доповнила своє повідомлення: «Тедіс. Печерський суд. Ухвала. Ведуть себе чемно».

Зранку 31 березня в Одесі відбувається обшук у компанії «Тедіс Україна», яка є дистриб’ютором тютюнових виробів і належить громадянину Росії Ігорю Кесаєву. Обшук та інші слідчі дії проводять понад тисяча правоохоронців, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму», – твердить Луценко.

Радіо Свобода спробувало зв’язатися з офісом компанії «Тедіс Україна». Єдиний публічно доступний телефон, вказаний на сайті компанії, не відповідає, автовідповідач рекомендує «залишити повідомлення після звукового сигналу».

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