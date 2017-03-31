Київ витратив 120 мільйонів гривень на ямковий ремонт за три роки – «Схеми»

У 2014-2016 роках комунальна корпорація «Київавтодор» витратила 120 мільйонів гривень на проведення ямкового ремонту. Про це йдеться в сюжеті програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Згідно з даними КК «Київавтодор», у 2014 році на дрібний, або так званий ямковий ремонт 126,1 тисячі квадратних метрів дороги корпорація витратила 25,1 мільйона гривень. У 2015 році в Києві відремонтували 121,9 тисячі квадратних метрів дороги за 29,66 мільйона гривень. У 2016 році в Києві відремонтували 285,6 тисячі квадратних метрів за 65,723 мільйона гривень. Таким чином, в цілому за три роки на ямковий ремонт у Києві було витрачено близько 120 мільйонів гривень.ФОТО



Під час дрібного, або так званого ямкового ремонту, лише асфальтують ями, не покращуючи якість дороги в цілому. «Те, на що нарікають постійно, ямковий ремонт – це не є ремонтом в класичному інженерному розумінні, це просто відновлення»,– зазначає інженер-консультант ініціативи COST Україна Олег Островерхий.

«Ремонти доріг можна поділити на три види: капітальний, поточний середній та дрібний (так званий ямковий). Найбільш якісний із них, але при цьому й найбільш витратний, – капітальний ремонт. Для його проведення найчастіше наймають стороннього підрядника», – йдеться у розслідуванні.



У майбутньому «Київавтодор» планує відійти від ямкових ремонтів. Для цього кожного року має збільшуватись кількість вулиць, які ремонтуються капітальним та поточним (середнім) ремонтом, йдеться в матеріалі.

Також для боротьби з тріщинами в асфальтобетонному покритті, щоб подовжити термін експлуатації існуючих доріг, комунальною корпорацією «Київавтодор» у 2015 році було закуплено 11 швозаливників. У 2016 році комунальні підприємства, що входять до складу комунальної корпорації «Київавтодор», обробили та залили герметизуючою мастикою 105 кілометрів вулично-шляхової мережі столиці.