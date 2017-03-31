Під Авдіївкою розпочинається ремонт ЛЕП – міністерство

На 10:00 був запланований початок ремонту пошкодженої внаслідок бойових дій лінії електропередач під Авдіївкою. Про це у Twitter повідомило міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

«Авдіївка. Станом на 8:30 заявка на проведення огляду та ремонтних робіт на лініі погоджeна. Початок провeдeння робіт 10:00», – ідеться в повідомленні.

Майже дві доби немає електропостачання в Авдіївці, а також на Донецькій фільтрувальній станції, яка постачає воду споживачам по обидва боки лінії розмежування.

Як повідомив увечері 30 березня голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, «після отримання режиму тиші бригади електромонтажників пройшли вздовж лінії електропостачання і не змогли встановити місць пориву ЛЕП». «На нараді було вирішено запрошувати режим тиші і на завтра (тобто 31 березня – ред.)», – вказав очільник Донеччини.

29 березня у штабі української воєнної операції на Донбасі повідомили, що місто Авдіївка Донецької області близько 19:00 того дня в черговий раз залишилося без електропостачання.

Упродовж останніх місяців внаслідок обстрілів Авдіївка, розташована на північ від Донецька, кілька разів опинялася без тепло- та електропостачання через обстріли.