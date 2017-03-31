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31 Березень 2017, Київ 12:07
Новини | Події

Співробітник СБУ загинув через підрив авта в Маріуполі – Грицак

На місці вибуху в Маріуполі, 31 березня 2017 року

На місці вибуху в Маріуполі, 31 березня 2017 року

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Співробітник Служби безпеки України загинув внаслідок підриву автомобіля в Маріуполі, повідомляє прес-служба СБУ.

За повідомленням, це сталося близько 8:30 31 березня.

«СБУ зробить все, щоб знайти і покарати винних», – сказав голова СБУ Василь Грицак, пообіцявши, що СБУ надасть підтримку рідним загиблого співробітника.

За повідомленням служби, у загиблого залишилося двоє малих дітей.

У поліції Донецької області повідомили, що причини вибуху встановлюють, триває перевірка. Район Маріуполя, де стався вибух, оточили правоохоронці.

Керівник управління поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін заявив, що одна із версій вибуху – «теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою» угруповання «ДНР».

За його словами, поліція посилює охорону в Маріуполі і на всій території Донеччини.

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