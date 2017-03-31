У справі «Тедіс Україна» відбувається понад 100 обшуків – Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що в Києві, Одесі та Дніпрі 31 березня відбувається понад 100 обшуків у справі «монополіста тютюнового ринку України» та на підприємствах-партнерах.

«Допомога терористичним організаціям псевдореспублік, несплата податків – це лише кілька епізодів «послужного списку» трудової діяльності компанії. 2,5 мільярда гривень вивели до країни, яка воює з нами», – написав міністр у Facebook.

Аваков стверджує, що «бенефіціари цього тютюново-вбивчого бізнесу – соратники Кремля».

Інші деталі міністр пообіцяв оприлюднити разом із генпрокурором Юрієм Луценком на спільному брифінгу в ГПУ.

Зранку 31 березня в Одесі відбувається обшук у компанії «Тедіс Україна», яка є дистриб’ютором тютюнових виробів і належить громадянину Росії Ігорю Кесаєву. Обшук та інші слідчі дії проводять понад тисяча правоохоронців, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Департаментом у сфері економіки ГПУ разом з Головною військовою прокуратурою при оперативній підтримці підрозділів Національної поліції викрито схему особливо великого ухиляння сплати податків та незаконного виводу мільярдів гривень за кордон, у тому числі – для фінансування тероризму», – твердить Луценко.

Також Генеральна прокуратура України зранку 31 березня в Києві здійснює обшук у Антимонопольному комітеті України (АМКУ), пов’язаний із обшуком у справі компанії «Тедіс Україна». Про це повідомила державний уповноважений АМКУ Світлана Панаіотіді.

Радіо Свобода спробувало зв’язатися з офісом компанії «Тедіс Україна». Єдиний публічно доступний телефон, вказаний на сайті компанії, не відповідає, автовідповідач рекомендує «залишити повідомлення після звукового сигналу».