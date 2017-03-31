Прокуратура кваліфікує вибух автомобіля в Маріуполі як «теракт»

Прокуратура Донецької області кваліфікує вибух автомобіля в Маріуполі, в результаті якого загинув співробітник управління Служби безпеки України в регіоні, як «теракт».

Як повідомили в прокуратурі, на місці вибуху працює слідчо-оперативна група у складі співробітників СБУ, прокуратури і Нацполіції. Також працюють вибухотехніки, які мають визначити пристрій, за допомогою якого підірвали автомобіль, додали у прокуратурі.

Вибух автомобіля в Маріуполі стався вранці 31 березня.

Керівник управління поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін заявив, що одна із версій вибуху – «теракт, організований диверсійно-розвідувальною групою» угруповання «ДНР».

За його словами, поліція посилює охорону в Маріуполі і на всій території Донеччини.