Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
31 Березень 2017, Київ 12:05
Новини | Міжнародні

Туск оприлюднить рекомендації щодо переговорів про Brexit

Дональд Туск тримає листа від британського уряду щодо офіційного початку Brexit, Брюссель, Бельгія, 29 березня 2017 року

Дональд Туск тримає листа від британського уряду щодо офіційного початку Brexit, Брюссель, Бельгія, 29 березня 2017 року

Дивитись коментарі

Голова Європейської ради Дональд Туск 31 березня має оприлюднити проект рекомендацій щодо того, як Євросоюз має намір вести переговори про вихід Великої Британії.

Туск має надіслати пропозиції урядам інших 27 країн-членів 31 березня.

В проекті будуть описані політичні пріоритети країн ЄС на два роки переговорів.

Лідери 27 держав-членів ЄС розглянуть проект на саміті 29 квітня.

29 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей офіційно повідомила Брюссель про намір її країни вийти з союзу.

Німеччина і Франція заявили про необхідність спочатку узгодити з Британією умови її виходу і тільки після цього обговорювати договір про нові стосунки з нею. Лондон же закликає до одночасних переговорів по двох цих питаннях.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG