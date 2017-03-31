Туск оприлюднить рекомендації щодо переговорів про Brexit

Голова Європейської ради Дональд Туск 31 березня має оприлюднити проект рекомендацій щодо того, як Євросоюз має намір вести переговори про вихід Великої Британії.

Туск має надіслати пропозиції урядам інших 27 країн-членів 31 березня.

В проекті будуть описані політичні пріоритети країн ЄС на два роки переговорів.

Лідери 27 держав-членів ЄС розглянуть проект на саміті 29 квітня.

29 березня британський прем'єр-міністр Тереза Мей офіційно повідомила Брюссель про намір її країни вийти з союзу.

Німеччина і Франція заявили про необхідність спочатку узгодити з Британією умови її виходу і тільки після цього обговорювати договір про нові стосунки з нею. Лондон же закликає до одночасних переговорів по двох цих питаннях.